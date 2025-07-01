Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на «Больших шлемах»

Даниил Медведев проиграл Бенжамену Бонзи на старте «Уимблдона».

Он уступил французу 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6.

Бонзи стал пятым теннисистом, обыгравшим Медведева не менее двух раз на турнирах «Большого шлема». В этом списке:

Даниил Медведев. Провал. Грусть