Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на «Больших шлемах»
Даниил Медведев проиграл Бенжамену Бонзи на старте «Уимблдона».
Он уступил французу 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6.
Бонзи стал пятым теннисистом, обыгравшим Медведева не менее двух раз на турнирах «Большого шлема». В этом списке:
Новак Джокович – 3 (четвертый круг Australian Open-2019, финал AO-2021, финал US Open-2023);
Рафаэль Надаль – 2 (финал US Open-2019, финал AO-2022);
Карлос Алькарас – 2 (полуфиналы «Уимблдона» 2023 и 2024);
Янник Синнер – 2 (финал AO-2024, четвертьфинал US Open-2024);
Бонзи – 2 (первый круг «Ролан Гаррос»-2017, первый круг «Уимблдона»-2025).
Даниил Медведев. Провал. Грусть
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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