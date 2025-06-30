Анисимова повесила двойную баранку Путинцевой. Казахстанка второй раз в карьере проиграла 0:6, 0:6

Аманда Анисимова разгромила Юлию Путинцеву на «Уимблдоне» – 6:0, 6:0.

Матч продолжался 44 минуты.

Анисимова третий раз прошла круг на «Уимблдоне» (лучший результат – четвертьфинал в 2022-м).

Путинцева второй раз в карьере проиграла 0:6, 0:6. Впервые это произошло в матче с Ализе Корне на турнире в Нью-Хейвене в 2017-м.