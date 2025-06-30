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Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фонсека обновил личный рекорд, Бруксби прибавил 48 строчек

Даниил Медведев сохранил девятую строчку в обновленном рейтинге.

Дженсон Бруксби, финалист турнира в Истбурне, поднялся на 48 строчек и стал 101-й ракеткой мира.

18-летний Жоао Фонсека впервые стал №54.

PIF ATP Rankings

Положение на 30 июня 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 10430
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9300
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6500
4 (4) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4650
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4635
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4630
7 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 4140
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3530
9 (9) Даниил Медведев (Россия) 3420
10 (10) Бен Шелтон (США) 3130
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2920
18 (20) Юго Эмбер (Франция) 2285
20 (19) Карен Хачанов (Россия) 2240
29 (34) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1755
31 (30) Александр Бублик (Казахстан) 1675
48 (42) Гаэль Монфис (Франция) 1165
54 (57) Жоао Фонсека (Бразилия) 1016
62 (67) Лернер Тьен (США) 940
69 (83) Корентен Муте (Франция) 894
75 (75) Роман Сафиуллин (Россия) 831
84 (60) Алехандро Табило (Чили) 705
93 (80) Александр Вукич (Австралия) 664
101 (149) Дженсон Бруксби (США) 577
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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