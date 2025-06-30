Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фонсека обновил личный рекорд, Бруксби прибавил 48 строчек
Даниил Медведев сохранил девятую строчку в обновленном рейтинге.
Дженсон Бруксби, финалист турнира в Истбурне, поднялся на 48 строчек и стал 101-й ракеткой мира.
18-летний Жоао Фонсека впервые стал №54.
Положение на 30 июня 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10430
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9300
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6500
|4 (4)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4650
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|4635
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4630
|7 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4140
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3530
|9 (9)
|Даниил Медведев (Россия)
|3420
|10 (10)
|Бен Шелтон (США)
|3130
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2920
|18 (20)
|Юго Эмбер (Франция)
|2285
|20 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2240
|29 (34)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1755
|31 (30)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1675
|48 (42)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1165
|54 (57)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1016
|62 (67)
|Лернер Тьен (США)
|940
|69 (83)
|Корентен Муте (Франция)
|894
|75 (75)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|831
|84 (60)
|Алехандро Табило (Чили)
|705
|93 (80)
|Александр Вукич (Австралия)
|664
|101 (149)
|Дженсон Бруксби (США)
|577
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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