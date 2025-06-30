Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Фонсека обновил личный рекорд, Бруксби прибавил 48 строчек

Даниил Медведев сохранил девятую строчку в обновленном рейтинге.

Дженсон Бруксби, финалист турнира в Истбурне, поднялся на 48 строчек и стал 101-й ракеткой мира.

18-летний Жоао Фонсека впервые стал №54.

PIF ATP Rankings

Положение на 30 июня 2025