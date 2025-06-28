1

Алькарас о тренировке с Фонсекой: «Я ждал этой возможности»

Карлос Алькарас рассказал о тренировке с Жоао Фонсекой.

Сегодня 18-летний бразилец провел тренировку на траве с действующим чемпионом «Уимблдона» Карлосом Алькарасом.

«Мне было интересно поиграть с ним, ведь в последний раз мы тренировались вместе на итоговом турнире в 2023 году. С тех пор я ждал этой возможности. Он совсем недавно появился в туре. На траве он еще новичок – мы говорили об этом. У него не так много опыта игры на этом покрытии.

Но по стилю он любит играть агрессивно, наносить мощные удары справа, выходить к сетке. Так что я уверен, что он очень быстро выйдет на высокий уровень на траве. Сейчас есть кое-какие моменты, которым ему еще предстоит научиться. Он очень молод и только начинает выступать на новых турнирах. Но уже сейчас его уровень довольно высок».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
logoУимблдон
logoATP
logoЖоао Фонсека
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер о поражении в финале «Ролан Гаррос»: «Это уже в прошлом»
сегодня, 18:51
Эмма Радукану: «Мы с Алькарасом просто хорошие друзья»
5сегодня, 18:36
«Раньше он был моим любимым игроком, но теперь – нет». Джокович пришел на пресс-конференцию Соболенко
4сегодня, 17:35
Фриц в четвертый раз в карьере и во второй раз подряд выиграл титул в Истбурне
3сегодня, 17:24
Истбурн (ATP). Фриц выиграл десятый титул в карьере
10сегодня, 17:03
Синнер о прекращении работы с тренерами: «Это никак не повлияет на выступление на «Уимблдоне»
8сегодня, 16:24
Эала о первом финале на уровне тура: «Это историческое событие для моей страны»
2сегодня, 15:52
Мальорка (ATP). Грикспор завоевал третий титул в карьере
5сегодня, 15:19
Истбурн (WTA). Джойнт отыграла четыре матчбола и выиграла второй титул в сезоне
20сегодня, 15:14
Ига Швентек: «Этот турнир показал, что у меня есть надежда на траве»
3сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото