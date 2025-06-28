Алькарас о тренировке с Фонсекой: «Я ждал этой возможности»
Карлос Алькарас рассказал о тренировке с Жоао Фонсекой.
Сегодня 18-летний бразилец провел тренировку на траве с действующим чемпионом «Уимблдона» Карлосом Алькарасом.
«Мне было интересно поиграть с ним, ведь в последний раз мы тренировались вместе на итоговом турнире в 2023 году. С тех пор я ждал этой возможности. Он совсем недавно появился в туре. На траве он еще новичок – мы говорили об этом. У него не так много опыта игры на этом покрытии.
Но по стилю он любит играть агрессивно, наносить мощные удары справа, выходить к сетке. Так что я уверен, что он очень быстро выйдет на высокий уровень на траве. Сейчас есть кое-какие моменты, которым ему еще предстоит научиться. Он очень молод и только начинает выступать на новых турнирах. Но уже сейчас его уровень довольно высок».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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