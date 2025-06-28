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Новак Джокович: «Уимблдон» – мой лучший шанс выиграть «Шлем»

Новак Джокович рассказал о лучшей возможности выиграть турнир «Большого Шлема».

«Не знаю, будет ли это мой последний турнир «Большого Шлема». Не уверен насчет «Ролан Гаррос» или любого другого «Большого шлема», в котором я сыграю дальше. Мое желание – играть еще несколько лет. Хочу быть здоровым физически и психологически, сохранять мотивацию выступать на самом высоком уровне. Это моя цель. Но сейчас нельзя предсказать.

Я, наверное, соглашусь, что «Уимблдон» может быть лучшим шансом [выиграть] из-за моих результатов здесь, и того, как я себя чувствую. Я получаю дополнительный импульс и мотивацию здесь, чтобы показать свой лучший теннис», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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