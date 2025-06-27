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Джокович о финале «Ролан Гаррос»: «Я не хотел смотреть матч»

Новак Джокович рассказал о впечатлениях от финала «Ролан Гаррос»-2025.

В финале «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах одержал победу над Янником Синнером. Джокович вылетел в полуфинале, проиграв итальянцу.

«Это было другое покрытие, с другим стилем игры, но то, что они показали в финале в Париже, было потрясающе.

Честно говоря, я был у себя дома. Моя жена хотела посмотреть финал, а я – нет. В первой половине матча мы пошли пообедать. Вернулись домой и в итоге все равно досмотрели. Это был невероятный матч, потрясающий. Я должен поздравить обоих – это был один из самых выдающихся матчей в истории тенниса».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: express.co.uk
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