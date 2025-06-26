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Фриц выиграл второй матч за день и вышел в полуфинал в Истбурне. Он трехкратный чемпион этого турнира

Тэйлор Фриц вышел в полуфинал ATP 250 в Истбурне.

Пятая ракетка мира в четвертьфинале победил Маркоса Гирона – 7:5, 4:6, 7:5. Сегодня американец также выиграл матч против Жоао Фонсеки (6:3, 6:7(5), 7:5) – вчера матч остановили из-за темноты после второго сета.

Фриц действующий чемпион этого турнира. Он также выиграл его в 2019-м и 2022-м. Вообще для него это пятый полуфинал на траве в карьере, он не проиграл ни один из матчей.

За выход в финал американец сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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