Павлюченкова повесила баранку Рахимовой и впервые вышла в полуфинал на траве
33-летняя Анастасия Павлюченкова впервые вышла в травяной полуфинал.
На WTA 250 в Истбурне она обыграла 87-ю ракетку мира Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 2:6, 6:0. Павлюченкова второй раз в сезоне выиграла сет с баранкой.
Ранее россиянка ни разу за карьеру не доходила до полуфинала на траве. Вообще для нее это также первый полуфинал с февраля прошлого года.
За выход в финал Павлюченкова сыграет с 51-й ракеткой мира Майей Джойнт. Ранее они никогда не встречались.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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