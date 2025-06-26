Павлюченкова повесила баранку Рахимовой и впервые вышла в полуфинал на траве

33-летняя Анастасия Павлюченкова впервые вышла в травяной полуфинал.

На WTA 250 в Истбурне она обыграла 87-ю ракетку мира Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 2:6, 6:0. Павлюченкова второй раз в сезоне выиграла сет с баранкой.

Ранее россиянка ни разу за карьеру не доходила до полуфинала на траве. Вообще для нее это также первый полуфинал с февраля прошлого года.

За выход в финал Павлюченкова сыграет с 51-й ракеткой мира Майей Джойнт. Ранее они никогда не встречались.