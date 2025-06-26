Фриц о том, что ему пришлось удалить комментарии под хайлайтами матча с Фонсекой: «Это безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они все воспринимают всерьез»

Тэйлор Фриц отреагировал на негативную реакцию на его шутку.

Четвертая ракетка мира прокомментировал в соцсетях хайлайты своего матча второго круга в Истбурне против Жоао Фонсеки, который американец выиграл со счетом 6:3, 6:7(5), 7:5:

«Комментирую до того, как посмотрю розыгрыши... Ставлю на то, на 80% это хайлайты Фонсеки – может быть, я выиграл тут половину очков.

Обновляю: я был прав».

Позже Фриц удалил комментарии, а затем написал в твиттере в ответ на пост болельщицы с этими комментариями и подписью на бразильском «Ну ты даешь»:

«Это безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они все воспринимают всерьез. Это просто должно было быть весело, ну расслабьтесь, пожалуйста».

Болельщица ответила: «Я смеялась 😭».