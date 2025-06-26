Жиль Симон: «Большинству не нравился Рафа, когда он только пришел – его стали больше ценить, когда начали сравнивать не с Федерером, а с Джоковичем»

Экс-шестая ракетк мира Жиль Симон порассуждал о Большой тройке.

«В моем поколении люди говорили, что Роджер [Федерер] талантливее Рафы, который просто полагался на физическую силу. Но Рафа выигрывал матчи в 16 лет – а это значит, что он учился быстрее, чем кто-либо. Если дать ему в руки клюшку для гольфа, то он будет отлично играть. В футболе он тоже хорош – потому что он гений. Роджер более креативен, за ним проще наблюдать, поэтому люди ассоциируют это с талантом, а остальное упускают.

Новак [Джокович] был уже сильнее большинства, когда появился в туре, но все еще уступал Роджеру и Рафе. Я не думаю, что многие верили, что он их превзойдет, даже сами Роджер и Рафа. И когда он начал это делать, людям это не понравилось. Все обожали противостояние Роджера и Рафы. Никто не хотел, чтобы появился третий.

Помните, Роджер был самым любимым теннисистом – возможно, вообще в истории. И большинству болельщиков не нравился Рафа, когда он только пришел. Но его начали любить больше, когда появился Новак. Я уверен в этом на 100%. Люди стали больше ценить Рафу, когда начали сравнивать его не с Роджером, а с Новаком.

[Джокович] был поначалу таким «злодеем», но я больше всего уважаю, что в итоге он остался верен себе. Например, он отказался от прививки, даже если это стоило ему рекордов по «Шлемам». Он не стал притворяться. В начале он пытался понравиться всем, привлечь больше внимания – и это выглядело неискренне. А потом он сказал: «Вот, я такой. Я Новак Джокович. Нравлюсь я вам или нет – я знаю, кто я.» Такая позиция заслуживает уважения.

Когда он говорил, что хочет побить рекорды Роджера и Рафы, люди считали это самоуверенностью. Но теперь, когда он это сделал, придется снять шляпу. Он заслужил уважение и теперь его любят и болельщики, и весь теннисный мир. А в начале этого не было».