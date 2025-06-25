Кириос о проблемах Радукану с тренерами: «Для некоторых игроков они переоценены»

Ник Кириос высказался о частой смене тренеров Эммой Радукану.

Эмма Радукану сменила девять тренеров за четыре года. Радукану тренировали Найджел Сирс , Эндрю Ричардсон (который привел ее к титулу US Open), Торбен Бельц, Дмитрий Турсунов, Владимир Платеник и другие. Некоторые из этих сотрудничеств длились всего несколько недель.

«Для некоторых игроков тренеры переоценены. Если говорить о таких, как я, я бы не хотел заставлять тренера проходить со мной через все взлеты и падения. В конце концов, все зависит от самой Эммы, от того, насколько она хочет играть, насколько хочет работать. Тренер может помочь, но не выиграет матч за тебя.

У нее были хорошие результаты последние пару недель, я слежу за ней. Похоже, она действительно наслаждается процессом. Для такой, как Эмма, важно найти кого-то, кто действительно заинтересован в ее благополучии, а не только в теннисных результатах. Важно узнавать людей вне корта. Думаю, именно этого ей не хватало раньше».