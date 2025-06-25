PTPA исключит «Большие шлемы» из числа ответчиков иска против руководящих теннисных органов на 90 дней

Ассоциация игроков PTPA заключила соглашение с «Большими шлемами» на 90 дней.

В марте PTPA подала в суд на руководящие теннисные органы, обвинив ATP, WTA, ITF и ITIA в картельном сговоре, направленном на эксплуатацию теннисистов.

«В рамках переговоров истцы согласились воздержаться от включения турниров «Большого шлема» в число ответчиков на срок 90 дней, по истечении которого истцы предоставят суду обновленную информацию о ходе переговоров по урегулированию спора».

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?