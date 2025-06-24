2

На «Уимблдоне» установят статую Энди Маррея

На «Уимблдоне» в 2027 году установят статую Энди Маррея.

«Мы видели, как на «Ролан Гаррос» установили мемориальную плашку в честь Рафы Надаля, и это было очень трогательно. И мы задумались о том, что хотим сделать для Энди.

Наша цель – открыть статую к 150-летию первого турнира, который состоялся в 1877 году, то есть в 2027 году», – сказала глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Дебби Джеванс.

Маррей – двукратный чемпион «Уимблдона» (2013, 2016).

Прощай, Энди Маррей, кумир моей юности

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @the_LTA
logoУимблдон
logoLTA
logoЭнди Маррей
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик снялся с турнира в Истбурне
326 минут назад
Уимблдон. Квалификация. Приданкина играет с Хон, Эрика Андреева встретится с Яничиевич, Захарова – с Кабрерой, Селехметьева – с Миядзаки, Чараева вышла во 2-й круг, Корнеева выбыла
2229 минут назадLive
Мальорка (ATP). Баутиста-Агут играет с Этчеверри, Сафиуллин, Томич, Диалло, Тьен, Медьедович, Дьере вышли во 2-й круг, Фоньини выбыл
1630 минут назадLive
Радукану о том, что сталкер не смог купить билеты на «Уимблдон»: «Теперь у меня гораздо больше защиты»
2сегодня, 11:18
Истбурн (WTA). Рахимова играет с Коччаретто, Крейчикова – с Дарт, Радукану встретится с Ли, Блинкова, Павлюченкова, вышли во 2-й круг, Касаткина выбыла
52сегодня, 11:10Live
Истбурн (ATP). Опелка борется с Лоффагеном, Бублик сыграет с Комесаньей, Фернли – с Коболли, Давидович-Фокина, Сонего, Фонсека вышли во 2-й круг
6сегодня, 11:00Live
Жеребьевка основной сетки «Уимблдона» пройдет 27 июня
сегодня, 10:36
Циципас – Джоковичу на вопрос, когда они откроют греческую таверну: «Когда ты научишься готовить дзадзики без соевого йогурта»
1сегодня, 10:23Фото
Бад-Хомбург (WTA). 2-й круг. Паолини – Фернандес, Швентек встретится с Азаренко, Осака – с Наварро, Пегула – с Синяковой
3сегодня, 09:34Live
Хачанов назвал самого недооцененного игрока ATP-тура
3сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото