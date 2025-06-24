На «Уимблдоне» установят статую Энди Маррея
На «Уимблдоне» в 2027 году установят статую Энди Маррея.
«Мы видели, как на «Ролан Гаррос» установили мемориальную плашку в честь Рафы Надаля, и это было очень трогательно. И мы задумались о том, что хотим сделать для Энди.
Наша цель – открыть статую к 150-летию первого турнира, который состоялся в 1877 году, то есть в 2027 году», – сказала глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Дебби Джеванс.
Маррей – двукратный чемпион «Уимблдона» (2013, 2016).
Прощай, Энди Маррей, кумир моей юности
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @the_LTA
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