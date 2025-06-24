На «Уимблдоне» установят статую Энди Маррея

На «Уимблдоне» в 2027 году установят статую Энди Маррея.

«Мы видели, как на «Ролан Гаррос» установили мемориальную плашку в честь Рафы Надаля, и это было очень трогательно. И мы задумались о том, что хотим сделать для Энди.

Наша цель – открыть статую к 150-летию первого турнира, который состоялся в 1877 году, то есть в 2027 году», – сказала глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Дебби Джеванс.

Маррей – двукратный чемпион «Уимблдона» (2013, 2016).

Прощай, Энди Маррей, кумир моей юности