Берреттини о Коболли: «Мы познакомились, когда Флавио было 8 лет. Безумие, что сейчас мы в одной команде»

Маттео Берреттини рассказал о взаимоотношениях с Флавио Коболли. Они вместе играют в сборной Италии на Кубке Дэвиса и поборются сегодня за титул.

Берреттини 29 лет, Коболли – 23 года.

– Есть видео из вашего детства, на котором вы вдвоем. Расскажите о вашем знакомстве и о том, каково играть в ним в команде на Кубке Дэвиса.

– В 14 лет я перешел в теннисный клуб в Риме, который назывался Аниане. Я начал работать с его отцем и с Винченцо (Сантопадре, он тренировал Берреттини до 2023-го – Спортс’‘), который стал моим тренером на долгие годы. Флавио тогда было 8 лет. 

Там мы и познакомились. Я помню его и его брата Гульельмо. Он младше. Винченцо и Стефано организовывали небольшие турниры по выходным. Я много играл в Риме, а они всегда были там. Мы как бы присматривали за ними, пока с ними играли.

Это безумие, что сейчас мы в одной команде. Я смотрю на него сейчас, а он стал мужчиной. Это значит, что я еще старше, но это все еще хорошее чувство (смеется). У меня идут мурашки по коже, когда я думаю о наших взаимоотношениях на протяжении этих лет.

Знаю, что он кому-то сказал после Майами, что он испытывает некоторые проблемы. Он не плакал, когда я его увидел, но он был очень грустным. Он шел с сыном Винченцо, с Маттео, которого я тоже давно знаю. Я посмотрел на этих двух детей – я познакомился, когда они были очень маленькими, и я подумал, что, может быть, я могу им что-то сказать. Потому что у меня тоже были проблемы, я проигрывал матчи. Я знаю, что Флавио может играть очень хорошо.

Я спросил, что он собирается делать. Он такой: «Мне кажется, мне надо выиграть несколько матчей. Я собираюсь поехать на «Челленджер» в Неаполе». А я ему ответил: «Флавио, ты 30-й в мире. Тебе это не нужно. Мне кажется, твой уровень здесь вырос. Просто потренируйся две недели, и все придет. Не переживай об этом».

А после он выиграл титул в Бухаресте. Это небольшие моменты, которые видишь, потому что ты немного старше, мудрее, потому что у тебя тоже такое было. Ты можешь просто сказать: «Не переживай».

Я всегда брал такие советы у игроков, которые были старше меня. Конечно, у всех разные пути, но в то же время какие-то вещи видно. Флавио любит игру, он любит сражаться.

Я просто сказал ему: «Не переживай, парень» (улыбается), – поделился Берреттини на пресс-конференции Кубка Дэвиса.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
