Павлюченкова отыграла 6 матчболов у Томовой и вышла во 2-й круг в Истбурне

Анастасия Павлюченкова ушла с 6 матчболов в матче против Виктории Томовой.

Россиянка победила 81-ю ракетку мира в первом круге в Истбурне – 6:1, 6:7(5), 7:6(7). Павлюченкова отыграла один матчбол на подаче Томовой при счете 4:5, и еще 5 – на тай-брейке, уйдя со счета 1:6.

Павлюченкова прервала серию из двух поражений, которая началась в мае на тысячнике в Риме.

Теперь россиянка встретится с Софией Кенин или Кимберли Бирелл.

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