Бублик после победы в Галле: «После прошлого «Уимблдона» и до этого лета у меня был очень тяжелый период. Я был близок к тому, чтобы все бросить»

Александр Бублик поделился эмоциями от победы на турнире в Галле.

В финале он обыграл Даниила Медведева 6:3, 7:6(4) и взял пятый титул в карьере.

«Тяжело говорить. После прошлого «Уимблдона» и до этого лета у меня был очень тяжелый период. Я был близок к тому, чтобы все бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. Но я обещал тренеру, что продолжу тренироваться и после «Уимблдона» мы примем решение, брать ли перерыв на несколько месяцев.

И вот теперь такое происходит. У меня слов нет.

С психологической точки зрения финал был самым сложным матчем в моей жизни. Я никогда не обыгрывал Даниила. С ним очень сложно – особенно с моим стилем. Но сегодня все сошлось – психологически, физически.

Это одна из лучших побед в моей карьере», – сказал Бублик в интервью после матча.