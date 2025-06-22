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Тренер Бублика о том, почему ему сложно играть с Медведевым: «Даниил заранее видит, куда ты собираешься играть и что будешь делать с мячом»

Тренер Александра Бублика Артем Супрунов рассказал о его неудобных соперниках.

– На этом «Ролан Гаррос» Саша обыграл Алекса де Минаура c 0:2 по сетам. Что скажешь по поводу этого матча? Как удалось перевернуть игру, и как вообще нужно играть против такого соперника, как де Минаур, который буквально все тащит? Он, кстати, чем-то напоминает Даниила Медведева. Какие установки ты даешь Сане перед такими матчами?

– Это невероятная победа, очень тяжелая. По-моему, это была первая победа Саши над игроком топ-10 на турнирах «Большого шлема». «Большой шлем» – это вообще отдельный вид спорта у мужчин, потому что матчи из пяти сетов сильно отличаются от трехсетовых. Естественно, это невероятная победа: проигрывать 0:2, перевернуть игру и начать играть совершенно по-другому – это впечатляет.

Что касается тактики, де Минаур действительно чем-то похож на Медведева, хотя есть отличия. У Даниила рост выше, и он играет дальше от задней линии, тогда как де Минаур ниже и постоянно идет к мячу. Но удары у них схожи по плотности, и оба невероятно хорошо читают игру. Очень часто Саша, например, наносил атакующие удары с середины корта или делал укороченные, которые, казалось бы, уже не вернуть, а де Минаур оказывался там, в нужном углу. Это очень сложные соперники, потому что они заранее видят, куда ты собираешься играть и что будешь делать с мячом.

– Алекс вообще псих какой-то. Там недавно проводили опрос среди теннисистов: каждый должен был показать свое экранное время. У де Минаура было 37 минут в день! Это, наверное, тоже показатель того, как он работает.

– Он нам сказал, что в прошлом году не играл в теннис всего два дня из 365.

– И то, наверное, заболел, да?

– Этого я не знаю (улыбается). Может, решил наконец взять выходной. Против такого игрока очень тяжело. Если посчитать, сколько ударов за год делает де Минаур и сколько – Саша, разница будет огромной. Поэтому обыграть его – это достойно, очень солидный результат, – рассказал Супрунов в интервью Игорю Дычковскому.

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с Даниилом Медведевым. В личных встречах он уступает 0:6.

«Посмотри, ## ###, на это! ###### цирк!» Пост ярости Александра Бублика

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Mr.Tennis | Dychkovsky
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