Бублик перед матчем с Медведевым: «Он последний российский игрок, которого я еще не обыгрывал. Надеюсь, завтра мне повезет»

Александр Бублик поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Галле.

В полуфинале он обыграл Карена Хачанова 4:6, 7:6(5), 6:4.

«Я больше года не выходил в финал и вернуться в него на турнире, где я выиграл крупнейший титул в карьере, очень много для меня значит. Я проделал большую работу, преодолел много препятствий. Я очень доволен.

Не думаю, что в первом сете я что-то делал не так. Он провел невероятный турнир, и я желаю ему удачи и успеха, он играет очень здорово. У меня был один мини-брейк и один провал в его сосредоточенности в третьем сете – больше он мне ничего не дал. Так что мне нужно было использовать шансы – и я это сделал.

Он тоже заслужил победу. И если он будет так играть, то выиграет много матчей», – сказал казахстанец в интервью на корте.

В финале Бублик сыграет с Даниилом Медведевым.

«Он последний российский игрок, которого я еще не обыгрывал. Я их всех обыгрывал. Сегодня впервые победил Карена.

Даниил был проклятием всю мою карьеру. Но как мне сказал мудрый человек, чем больше ты кому-то проигрываешь, тем больше математических шансов, что в следующий раз ты победишь. Будем надеяться, что завтра мне повезет».