Вондроушова в матче с Соболенко впервые обыграла №1 в мире
Маркета Вондроушова вышла в финал турнира в Берлине.
Чешка обыграла Арину Соболенко – 6:2, 6:4. Для нее это первая в карьере победа над первой ракеткой мира. Ранее она проиграла теннисисткам, занимавшим первое место, три матча.
Вондроушова вышла в финал впервые с «Уимблдона»-2023, где она выиграла титул.
В целом это будет седьмой финал в ее карьере, она поборется за третий трофей. Ее соперницей станет Людмила Самсонова или Ван Синьюй.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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