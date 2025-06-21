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Вондроушова в матче с Соболенко впервые обыграла №1 в мире

Маркета Вондроушова вышла в финал турнира в Берлине.

Чешка обыграла Арину Соболенко – 6:2, 6:4. Для нее это первая в карьере победа над первой ракеткой мира. Ранее она проиграла теннисисткам, занимавшим первое место, три матча.

Вондроушова вышла в финал впервые с «Уимблдона»-2023, где она выиграла титул. 

В целом это будет седьмой финал в ее карьере, она поборется за третий трофей. Ее соперницей станет Людмила Самсонова или Ван Синьюй

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoАрина Соболенко
logoЛюдмила Самсонова
logoМаркета Вондроушова
logoВан Синьюй
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