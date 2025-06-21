Дрэйпер о поражении Синнера в Галле: «Он не сверхчеловек. У него будут поражения – особенно с учетом уровня соперников»

Джек Дрэйпер прокомментировал вылет Янника Синнера в Галле.

Первая ракетка мира во втором круге проиграл Александру Бублику. Для Синнера это первое с 2023-го поражение от игрока, не входящего в топ-20.

«Он почти не проигрывает. Не знаю точную статистику, но тренер мне показывал что-то в духе того, что после Цинциннати он не проигрывал никому, кроме Алькараса. Он был и остается самым стабильным и лучшим игроком в туре.

Трава – необычное покрытие. Конечно, я не удивлен, что после «Ролан Гаррос» у Янника возникли проблемы – это был его первый турнир на траве, трудно сразу же показывать отличный теннис. Уверен, что к «Уимблдону» он прибавит.

Он не сверхчеловек. У него будут поражения – особенно с учетом уровня соперников».