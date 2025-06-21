Иржи Лехечка: «Называю траву настоящим покрытием»

Иржи Лехечка рассказал, как относится к траве.

«Я люблю играть на траве, называю ее настоящим покрытием. С нетерпением жду этот отрезок весь сезон, он особенный.

Я легко адаптируюсь к игре на траве, потому что она подходит под мой стиль, помогает моей игре быть еще более эффективной.

«Уимблдон» для меня особенное место. Там я впервые добился успеха на траве – мы [с Йонасом Форейтеком] выиграли юниорский титул в паре в 2019-м. Тогда я еще не знал, как играть на траве, просто действовал по наитию».