Иржи Лехечка: «Называю траву настоящим покрытием»
Иржи Лехечка рассказал, как относится к траве.
«Я люблю играть на траве, называю ее настоящим покрытием. С нетерпением жду этот отрезок весь сезон, он особенный.
Я легко адаптируюсь к игре на траве, потому что она подходит под мой стиль, помогает моей игре быть еще более эффективной.
«Уимблдон» для меня особенное место. Там я впервые добился успеха на траве – мы [с Йонасом Форейтеком] выиграли юниорский титул в паре в 2019-м. Тогда я еще не знал, как играть на траве, просто действовал по наитию».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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