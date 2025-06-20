Радукану о том, что женщины в теннисе зарабатывают меньше мужчин: «Я играю не ради денег»

Эмма Радукану отказалась комментировать неравные призовые в теннисе.

Чемпионку US Open-2021 спросили о том, что женщины зарабатывают меньше мужчин.

«Я предпочитаю не участвовать в этой дискуссии. Приму любую ситуацию и не буду занимать позицию.

Я играю не ради денег, для меня это не главное, я об этом не думаю».

Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?