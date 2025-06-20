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Радукану о том, что женщины в теннисе зарабатывают меньше мужчин: «Я играю не ради денег»

Эмма Радукану отказалась комментировать неравные призовые в теннисе.

Чемпионку US Open-2021 спросили о том, что женщины зарабатывают меньше мужчин.

«Я предпочитаю не участвовать в этой дискуссии. Приму любую ситуацию и не буду занимать позицию. 

Я играю не ради денег, для меня это не главное, я об этом не думаю». 

Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: puntodebreak.com
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