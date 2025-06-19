Рублев вылетел с турнира в Галле, упустив два матчбола на решающем тай-брейке

Андрей Рублев проиграл во втором круге в Галле.

Россиянин уступил Томасу Мартину Этчеверри со счетом 3:6, 7:6(4), 6:7(6). Во втором сете при счете 4:5 Рублев отыграл матчбол на своей подаче. На решающем тай-брейке россиянин вел 6:4 и упустил два матчбола.

После титула в Дубае Рублев лишь на двух турнирах из 10 выиграл больше одного матча – в Гамбурге и на «Ролан Гаррос»