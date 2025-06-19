Квитова завершит карьеру после US Open

Петра Квитова объявила, что завершит карьеру после US Open.

Чешка выиграла 31 титул основного тура, в том числе два «Уимблдона» – в 2011-м и 2014-м, а также итоговый турнир WTA-2011. Она также играла в финале Australian Open-2019 и доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» (2012, 2020) и четвертьфинала US Open (2015, 2017).

Ее наивысшая позиция в рейтинге – вторая строчка. По количеству титулов чешка идет второй среди действующих теннисисток, по призовым (свыше 37 млн долларов) – шестой за всю историю.

Квитова – шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовый призер Олимпиады в Рио в одиночке, чемпионка Кубка Хопмана-2012.

В конце 2016-го она пережила нападение в своей квартире в Чехии, в результате чего получила серьезное ножевое ранение левой ладони и не выступала полгода.

Квитовой 35 лет, в июле прошлого года она родила сына, а в феврале провела первый матч после декрета.