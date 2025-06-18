Зелиньский, выигравший в 2024-м два «Больших шлема» в миксте: «Видимо, этого недостаточно, чтобы получить приглашение на выставочный US Open»

Чемпион «Больших шлемов» в миксте Ян Зелиньский не попал в заявку US Open.

В прошлом году поляк выиграл Australian Open и «Уимблдон» в паре с Су-Вэй Се.

«Видимо, два «Больших шлема» в миксте за год недостаточно для того, чтобы получить приглашение на выставочный US Open. Спасибо, что лишили возможности соревноваться и сделали все справедливо 🤝», – твитнул Зелиньский.

Напомним, ранее US Open изменил формат проведения микста. В результате только трое из 32 участников – парники, остальные места в основном заняли игроки из топ-25 одиночных сеток.

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