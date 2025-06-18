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Муте, отыгравший матчбол у Фрица: «Усилия наконец начинают приносить плоды»

Корентен Муте прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем.

Муте в первом круге турнира в Лондоне обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица (6:7(5), 7:6(7), 7:5). Француз на тай-брейке второго сета отыграл матчбол при счете 6:7.

«Это моя вторая победа над игроком топ-10 в этом году и вообще в карьере. Мы с командой проделали огромную работу. Я выиграл здесь три матча, все были очень тяжелые, и я счастлив, что наши усилия наконец начинают приносить плоды. С начала года мы чувствовали разочарование – я регулярно был близок к победам, но каждый раз чего-то не хватало, не удавалось довести матч до конца.

Я очень рад за себя и за команду. Они много вкладываются в меня, всегда поддерживают. Также хочу поблагодарить свою семью. Эта победа для них и для меня».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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