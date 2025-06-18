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Синнер о матче с Бубликом: «Жду от него что-то неожиданное»

Янник Синнер рассказал об ожиданиях от матча с Александром Бубликом.

В первом круге действующий чемпион турнира в Галле победил Янника Ганфманна – 7:5, 6:3.

Далее первая ракетка мира встретится с чемпионом Галле-2023 Александром Бубликом. Баланс их личных встреч в основном туре – 4:1. Единственная победа казахстанца случилась после отказа Синнера в четвертьфинале в Галле два года назад.

«Ожидаю от него что-то неожиданное. Он отличный игрок, большой талант. Трава – его любимое покрытие. Он выиграл у меня в Галле и там же завоевал титул, так что это точно его место. Я постараюсь сохранять спокойствие и сделать максимум. Бублик очень талантливый, отлично подает и умеет на корте все. Надеюсь, нас ждет хороший матч».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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