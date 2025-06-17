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Фриц о соперничестве Синнера и Алькараса: «Они раз за разом показывают, что они просто на уровень выше и остальным нужно их догонять»

Тэйлор Фриц рассказал о пользе соперничества Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Они раз за разом показывают, что они просто на уровень выше и остальным нужно их догонять. Но, думаю, этот уровень и понимание, что с ними надо соперничать, мотивирует большинство из нас.

На медленном покрытии, как на «Ролан Гаррос», с медленными мячами это и правда выглядит так, будто они на уровень выше по всем аспектам. Есть определенные удары и вещи, которые люди делают лучше. Я считаю, что у меня намного больше шансов на траве, чем на медленном грунте (улыбается)».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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