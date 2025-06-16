Дрэйпер о поражении Синнера в финале РГ: «Я поддержу его, когда увижу – скажу, как здорово он сыграл, как я им горжусь. И что он обязательно выиграет этот титул еще много раз»

Джек Дрэйпер рассказал, что поддержит Янника Синнера после финала «Ролан Гаррос».

Итальянец проиграл Карлосу Алькарасу, упустив тройной матчбол (6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10)).

«Как игрок ты понимаешь, что после крупного финала у тебя очень много сообщений. И иногда, даже если приятно получить поддержку, то все равно после надо справиться с сообщениями и многими вещами, которые происходят.

Конечно, я поддержу его, когда увижу – скажу, как здорово он сыграл, как я им горжусь. И что он обязательно выиграет этот титул еще много раз.

Это был удивительный матч, который войдет в историю – и он был его частью», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции турнира в Queen’s Club.