Губерниев о том, что россиянам для участия в «Уимблдоне» нужно будет подписать «декларацию о нейтралитете»: «Хочешь выступать – подпиши. Там же не против России декларация»

Дмитрий Губерниев прокомментировал условия допуска россиян на «Уимблдон».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира сообщил, что в этом году российские и белорусские игроки для участия должны будут подписать «декларацию о нейтралитете». Это правило действует с 2023 года.



Дмитрий Губерниев прокомментировал его в разговоре с «РБ Спортом»: «Каждый выбирает для себя. Хочешь выступать на Уимблдоне – подпиши. Там же не против России декларация. В прошлом году все выступали и никто не умер.

Я не очень понимаю, почему этому уделяется столько внимания. Если бы там было написано, что я проклинаю Россию – это одна история, а тут просто подтверждение нейтрального статуса. Так ребята выступают в нем и уже своим выступлением его подтверждают. Просто англичанка гадит, как это часто бывало».