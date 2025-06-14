Шелтон о дебюте в топ-10: «В Штутгарте американцы прорываются в десятку – пару лет назад то же самое сделал Тиафу»
Полуфиналист Штутгарта Бен Шелтон поделился эмоциями от дебюта в топ-10.
В понедельник 22-летний американец впервые войдет в десятку.
«Это очень круто. В теннисе это важный этап. По-моему, как раз в Штутгарте американцы прорываются в топ-10 – пару лет назад то же самое сделал Тиафу, взяв здесь титул. Я настраиваюсь на эту неделю, хочу продолжать и сыграть [за титул] в воскресенье», – сказал Шелтон после выхода в полуфинал.
Сегодня дебютант топ-10 сыграет с Александром Зверевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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