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Шелтон о дебюте в топ-10: «В Штутгарте американцы прорываются в десятку – пару лет назад то же самое сделал Тиафу»

Полуфиналист Штутгарта Бен Шелтон поделился эмоциями от дебюта в топ-10.

В понедельник 22-летний американец впервые войдет в десятку.

«Это очень круто. В теннисе это важный этап. По-моему, как раз в Штутгарте американцы прорываются в топ-10 – пару лет назад то же самое сделал Тиафу, взяв здесь титул. Я настраиваюсь на эту неделю, хочу продолжать и сыграть [за титул] в воскресенье», – сказал Шелтон после выхода в полуфинал.

Сегодня дебютант топ-10 сыграет с Александром Зверевым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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