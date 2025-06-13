Фриц вышел в полуфинал впервые с марта
Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц вышел в полуфинал турнира в Штутгарте.
Американец победил 112-ю ракетку мира Мартона Фучовича со счетом 6:3, 6:4. С 2024-го Фриц не проиграл ни одного матча соперникам, которые не входят в топ-100 – 11:0.
Это второй полуфинал в сезоне для Фрица и первый – после «Мастерса» в Майами. Он четвертый раз играет в Штутгарте, но ранее никогда не доходил здесь до полуфинала. Его баланс на этой стадии на траве – 3:0.
Дальше он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом, у которого ведет 2:1 в личных встречах.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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