Оже-Альяссим вышел в первый полуфинал на траве с 2022-го
Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Штутгарте.
Канадец победил Юстина Энгеля со счетом 7:6(3), 6:3.
Оже-Альяссим вышел в полуфинал на траве впервые с июня 2022-го и шестой – в карьере (3:2). Вообще для него это также шестой полуфинал в сезоне, его баланс – 3:2.
Дальше канадец сыграет с Тэйлором Фрицем или Мартоном Фучовичем.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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