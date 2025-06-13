Оже-Альяссим вышел в первый полуфинал на траве с 2022-го

Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Штутгарте.

Канадец победил Юстина Энгеля со счетом 7:6(3), 6:3.

Оже-Альяссим вышел в полуфинал на траве впервые с июня 2022-го и шестой – в карьере (3:2). Вообще для него это также шестой полуфинал в сезоне, его баланс – 3:2.

Дальше канадец сыграет с Тэйлором Фрицем или Мартоном Фучовичем.