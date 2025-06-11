Фоньини – Муте после матча в Штутгарте: «Ты мелкая свинья, кусок дерьма»
Фабио Фоньини поругался с Корентеном Муте после матча в Штутгарте.
Они играли в первом круге турнира ATP 250 – француз победил 4:6, 7:6(3), 6:3.
После рукопожатия у сетки итальянец сказал Муте: «Посмотри на меня! Ты мелкая свинья, кусок дерьма». Француз не отреагировал на оскорбления Фоньини и спокойно ушел с корта.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisLegende
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