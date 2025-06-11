Фоньини – Муте после матча в Штутгарте: «Ты мелкая свинья, кусок дерьма»

Фабио Фоньини поругался с Корентеном Муте после матча в Штутгарте.

Они играли в первом круге турнира ATP 250 – француз победил 4:6, 7:6(3), 6:3.

После рукопожатия у сетки итальянец сказал Муте: «Посмотри на меня! Ты мелкая свинья, кусок дерьма». Француз не отреагировал на оскорбления Фоньини и спокойно ушел с корта.