Синнер выиграл только 1 из 11 матчей на грунте у соперников из топ-5
Янник Синнер выиграл только один матч на грунте у соперников из топ-5.
Его баланс стал 1:11 после финала «Ролан Гаррос», где он уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу со счетом 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10).
Единственную встречу первая ракетка мира выиграл в финале ATP 250 в Умаге в 2022-м, где победил Алькараса, который на тот момент находился на пятой строчке рейтинга, со счетом 7(5):6, 1:6, 1:6.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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