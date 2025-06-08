Синнер выиграл только 1 из 11 матчей на грунте у соперников из топ-5

Янник Синнер выиграл только один матч на грунте у соперников из топ-5.

Его баланс стал 1:11 после финала «Ролан Гаррос», где он уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу со счетом 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10).

Единственную встречу первая ракетка мира выиграл в финале ATP 250 в Умаге в 2022-м, где победил Алькараса, который на тот момент находился на пятой строчке рейтинга, со счетом 7(5):6, 1:6, 1:6.