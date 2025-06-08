Синнер впервые проиграл финал «Большого шлема» – у него было 3 матчбола

Янник Синнер проиграл первый финал «Большого шлема», упустив тройной матчбол.

На «Ролан Гаррос» первая ракетка мира уступил Карлосу Алькарасу – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10). В четвертом сете у итальянца был тройной матчбол на подаче Алькараса при счете 5:3.

Баланс итальянца в финалах «Больших шлемов стал 3:1, статистика в финалах основного тура – 19:7. Три последних поражения Синнер потерпел в матчах с Алькарасом.