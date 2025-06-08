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Гауфф о том, что Спайк Ли пришел на финал «Ролан Гаррос»: «Когда я увидела его на корте, подумала: «Если выиграю этот матч, первым, к кому я подойду, будет он»

Коко Гауфф прокомментировала присутствие Спайка Ли на финале «Ролан Гаррос».

Американка обняла режиссера сразу после победы над Ариной Соболенко (6:7(5), 6:2, 6:4)

– Спайк Ли болел за вас весь матч. Можете ли вы описать ваши взаимоотношения?

– Честно говоря, я впервые пересеклась с ним так близко (смеется). Я видела его на своих матчах на US Open, а сегодня я его увидела, когда разминалась перед встречей. Они перевели камеру на него, пока я была в тренажерном зале, и я такая: «О боже, там Спайк Ли».

Мне даже стало немного не по себе, потому что я обычно кладу полотенце туда, где он сидел – мне кажется, именно поэтому он там и сел. Но из-за того, что у игрока с более низким рейтингом другая коробка под полотенце, я положила его в другую.

А когда я увидела его на корте, подумала: «Если выиграю этот матч, первым, к кому я подойду, будет Спайк Ли». Так что, как только я выиграла матч, упала на корт и все такое, я сразу направилась к Спайку Ли. И я хотела ему сказать – пришлось это сделать – что даже несмотря на то, что «Никс» не выиграл, я дала ему повод порадоваться.

Это было классно. Я еще не посмотрела видео, но с нетерпением жду момента, когда его увижу, – поделилась Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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