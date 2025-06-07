Шнайдер больше не работает с Копилом

Диана Шнайдер завершила сотрудничество с тренером Мариусом Копилом.

«Диана, удачи в карьере и спасибо тебе за все», – написал румын в сторис инстаграма.

Отметим, что Шнайдер и Копил вместе провели только один турнир – «Ролан Гаррос», где Шнайдер проиграла во втором круге в одиночке и в полуфинале в паре. Ранее по ходу грунтового сезона россиянка недолго работала с Динарой Сафиной.