Мирра Андреева: «Надеюсь, что собака поможет мне снимать стресс»

Мирра Андреева рассказала, когда у нее появится собака.

– И российские, и зарубежные коллеги упоминают о нарастающем давлении из-за результатов. На какой стадии у вас вопрос с собакой? Как известно, собака помогает снимать стресс...

– Пока с этим немного сложно. У той заводчицы, у которой я планирую взять щенка, родились три маленьких девочки – а я хочу именно девочку, но мне надо подождать около месяца, чтобы посмотреть, какого размера будет собака. Если окажется, что она достаточно маленькая, то заводчица мне ее предложит, и я смогу поехать ее забрать.

– Это здесь, во Франции?

– Нет, это в Санкт-Петербурге. И поэтому тоже будет сложно все это организовать, с учетом календаря и расписания. Либо я поеду сама, либо как-то по-другому решим.

– А порода какая?

– Это будет ультра-мини лабрадудль. Заводчица должна убедиться, что собака будет достаточно маленького размера. Потом она скажет, стоит ли за ней ехать или же ждать следующих щенят. Я тоже надеюсь, что собака поможет мне снимать стресс, какое-то давление. Мы для этого и решили ее взять, чтобы она помогала мне со всем этим негативом лучше справляться. Очень здорово иметь с собой рядом друга. Я надеюсь, что, может быть, после «Уимблдона» я буду путешествовать с собакой, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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