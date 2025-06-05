Синнер о тренировке с Буассон, обыгравшей Андрееву: «Не хотел рисковать и выходить на матч без разминки»

Янник Синнер рассказал о тренировке с Лоис Буассон на «Ролан Гаррос».

Они потренировались в среду утром перед четвертьфиналами с Миррой Андреевой и Александром Бубликом соответственно.

– Янник, сегодня утром вы разминались с француженкой Лоис Буассон. Слышали ли о ней раньше? Что подумали о ее игре, о том, как она бьет по мячу, и как оцениваете ее путь на этом «Ролан Гаррос»?

– Впечатляюще, правда? Это как раз то, что нужно Франции – что-то новое, особенное, с крутым характером. На корте она кажется довольно спокойной, по крайней мере, производит такое впечатление. Недавно у нее была операция на колене, так что, надеюсь, эти результаты придадут ей уверенности.

Мы, кстати, когда-то пересекались в одном теннисном центре, даже иногда тренировались вместе. Это было уже довольно давно. Перед турниром я видел ее в тренажерке в Жан Буэне, мы немного поболтали о том, как дела. У нее было отличное настроение. Ей как француженке получить wild card и сыграть на «Ролан Гаррос» – это что-то особенное.

Ее уровень игры – просто супер. Очень стабильная, с типичным грунтовым стилем: форхенд с высоким вращением. Сегодня шел дождь, и я позвонил на ресепшн, чтобы узнать, есть ли свободный корт, потому что не хотел рисковать и выходить без разминки. Приехали пораньше, она сразу согласилась постучать.

Разминка получилась классной, хотя стиль игры у женщин другой – мяч летит высоко, с сильным вращением. Физически она очень крепкая. Лоис заслужила быть там, где она сейчас, и я желаю ей всего наилучшего в будущем, – сказал Синнер на пресс-конференции.

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