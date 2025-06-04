Киз о закрытой крыше в матче с Гауфф: «Такие условия, как сегодня, больше на руку Коко, и с ней в такую погоду справиться еще сложнее»
Мэдисон Киз высказалась о поражении от Коко Гауфф в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Чемпионка Australian Open уступила со счетом 7:6(6), 4:6, 1:6.
– Жалеть особо не о чем. Я, конечно, не сыграла на том уровне, на который рассчитывала, но не жалею, что не рисковала или принимала неверные решения. Просто сегодня мой план и то, что вышло на корте, не совсем совпали.
– Как сильно на вашу игру повлияли закрытая крыша и холодная погода?
– Это совсем другие условия. С закрытой крышей корт становится более «мертвым» и медленным. Плюс холод и дождь.
Мне больше по душе, когда жарко и мяч отскакивает живее. Но что поделаешь – погоду не выбираешь. Такие условия, как сегодня, больше на руку Коко, и с ней в такую погоду справиться еще сложнее, – сказала Киз на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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