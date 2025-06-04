Киз о закрытой крыше в матче с Гауфф: «Такие условия, как сегодня, больше на руку Коко, и с ней в такую погоду справиться еще сложнее»

Мэдисон Киз высказалась о поражении от Коко Гауфф в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Чемпионка Australian Open уступила со счетом 7:6(6), 4:6, 1:6.

– Жалеть особо не о чем. Я, конечно, не сыграла на том уровне, на который рассчитывала, но не жалею, что не рисковала или принимала неверные решения. Просто сегодня мой план и то, что вышло на корте, не совсем совпали.

– Как сильно на вашу игру повлияли закрытая крыша и холодная погода?

– Это совсем другие условия. С закрытой крышей корт становится более «мертвым» и медленным. Плюс холод и дождь.

Мне больше по душе, когда жарко и мяч отскакивает живее. Но что поделаешь – погоду не выбираешь. Такие условия, как сегодня, больше на руку Коко, и с ней в такую погоду справиться еще сложнее, – сказала Киз на пресс-конференции.