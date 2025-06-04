Буассон разминалась с Синнером перед матчем с Миррой Андреевой
Лоис Буассон с Янником Синнером готовилась к матчу против Мирры Андреевой.
361-я ракетка мира провела утреннюю разминку с лидером мужского рейтинга.
Сегодня Буассон встретится с Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
На том же корте разминалась и Андреева.
С Миррой за полуфинал «Ролан Гаррос» сыграет 361-я ракетка мира. Что о ней нужно знать?
Опубликовал: Павел Ниткин
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