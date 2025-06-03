Рублев о том, продолжит ли работу с Сафиным: «Попозже посмотрим, к чему приведут переговоры. Пока это для меня самого непредсказуемо»
Он уступил первой ракетке мира 1:6, 3:6, 4:6 в матче 1/8 финала.
– Янник вообще не промахивался, никакие очки сам не отдавал, держал темп, а я много ошибался.
– Вы после этого матча улыбаетесь.
– Я улыбаюсь, потому что у меня толком не было шансов! Разве что в третьем сете чуть, а остальное время я просто мячики собирал.
– Было впечатление, что по ходу матча вы набирали.
– Да не добрал!
– Похоже, сетов шесть надо было сыграть, чтобы дотянуться до уровня Янника.
– Видимо да! Я так набирал-набирал-набирал, что матч уже закончился. Да, каждый сет был лучше и лучше, но все равно даже в третьем не хватило. Там уже была хотя бы борьба на его подаче, брейк-поинт, свою держал полегче.
Свой уровень понемногу я возвращаю – посмотрим, что смогу сделать во второй части сезона. После семи поражений в первых кругах этот «Ролан Гаррос» – в плюс, относительно других «Шлемов» я тут прилично себя вел. Так что впечатления положительные.
– Когда вы решите, продолжаете ли работу с Маратом Сафиным?
– Пока мы даже не виделись, даже эту игру не обсудили. Попозже посмотрим, к чему приведут переговоры. Посидим-пообщаемся – что-то решим. Но что именно, для меня самого непредсказуемо, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.