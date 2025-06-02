Джокович выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос» и 16-й раз подряд вышел в четвертьфинал
Новак Джокович 16-й год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Серб обыграл 81-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:2.
Джокович выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос». На Australian Open он одержал 99 побед, на «Уимблдоне» – 97, на US Open – 90.
Джокович стал вторым игроком после Рафаэля Надаля, одержавшим 100 и более побед в Париже. Также он стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971-го, когда до этой стадии дошел Иштван Гуляш.
Серб 62-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.
Дальше трехкратный чемпион встретится с прошлогодним финалистом Александром Зверевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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