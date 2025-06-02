Джокович выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос» и 16-й раз подряд вышел в четвертьфинал

Новак Джокович 16-й год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Серб обыграл 81-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Джокович выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос». На Australian Open он одержал 99 побед, на «Уимблдоне» – 97, на US Open – 90.

Джокович стал вторым игроком после Рафаэля Надаля , одержавшим 100 и более побед в Париже. Также он стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971-го, когда до этой стадии дошел Иштван Гуляш.

Серб 62-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.

Дальше трехкратный чемпион встретится с прошлогодним финалистом Александром Зверевым .