Киз второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Она победила Хейли Батист – 6:3, 7:5. Во втором сете чемпионка Australian Open отыграла ранний брейк.
Американка второй раз в сезоне и 12-й в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – полуфинал-2018.
За место в полуфинале Киз сыграет с Коко Гауфф.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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