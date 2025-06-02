Киз второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Она победила Хейли Батист – 6:3, 7:5. Во втором сете чемпионка Australian Open отыграла ранний брейк.

Американка второй раз в сезоне и 12-й в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» ее лучший результат – полуфинал-2018.

За место в полуфинале Киз сыграет с Коко Гауфф.