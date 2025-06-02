Сегодня день рождения Николая Давыденко

Сегодня, 2 июня, исполняется 44 года Николаю Давыденко.

У россиянина 21 титулов ATP, включая титулы «Мастерсов» в Париже (2006), Майами (2008) и Шанхае (2009). В 2009-м он стал первым российским чемпионом итогового турнира.

Его лучший результат на «Больших шлемах» – полуфинал «Ролан Гаррос» (2005, 2007) и US Open (2006, 2007). На Australian Open доходил до четвертьфинала, на «Уимблдоне» – до четвертого круга.

Давыденко – экс-третья ракетка мира (дата наивысшего рейтинга – 6 ноября 2006 года). Он завершил карьеру осенью 2014 года.