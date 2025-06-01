Пол второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Томми Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он обыграл Алексея Попырина 6:3, 6:3, 6:3.

Пол второй раз в сезоне и четвертый в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» это его лучший результат – раньше он не проходил дальше третьего круга.

За место в полуфинале американец сыграет с Карлосом Алькарасом или Беном Шелтоном.