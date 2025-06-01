Пол второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
Томми Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В четвертом круге он обыграл Алексея Попырина 6:3, 6:3, 6:3.
Пол второй раз в сезоне и четвертый в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» это его лучший результат – раньше он не проходил дальше третьего круга.
За место в полуфинале американец сыграет с Карлосом Алькарасом или Беном Шелтоном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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