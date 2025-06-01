Джокович о 99-й победе на «Ролан Гаррос»: «Это здорово, но 100 будет еще лучше»

Новак Джокович поделился эмоциями от 99-й победы на «Ролан Гаррос».

В третьем круге «Ролан Гаррос» он обыграл Филипа Мизолича 6:3, 6:4, 6:2.

«99 побед – это здорово, но 100 будет еще лучше. Надеюсь, у меня будет еще больше. Я сейчас на таком этапе карьеры и жизни, когда чувствую себя по-настоящему привилегированным. Каждый раз, выходя на корт, я переписываю историю. Это невероятное чувство. Этот спорт дал мне все, что у меня есть.

Продолжать играть перед вами – это мой способ выразить любовь и уважение к теннису, а также поделиться с вами всеми эмоциями, которые я переживал на протяжении последних 30 лет», – сказал Джокович в интервью на корте.

За место в четвертьфинале трехкратный чемпион сыграет с Кэмероном Норри.

Кто выиграл больше титулов, чем Джокович?

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл