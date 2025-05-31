Соболенко о том, что любит пошутить на интервью и церемониях награждения: «Я считаю, что юмор – это лучшее, что есть в жизни»
– В последнее время с вами происходят довольно забавные вещи. Ваши послематчевые интервью, церемонии награждения – они полны энергии, смеха, шуток, вы показываете язык в Индиан-Уэллс, говорите своей команде, что ненавидите их...
– Ну, я действительно их ненавижу. Просто говорю правду (улыбается).
– Расскажите о своих послематчевых интервью и церемониях награждения – о лучших моментах, может быть, не самых удачных, и как вам удается делать их такими веселыми?
– Честно, не знаю. Я просто остаюсь собой. Не пытаюсь притворяться кем-то другим. Я считаю, что юмор – это лучшее, что есть в жизни. Поэтому я всегда стараюсь привнести немного веселья.
Такой уж я человек, и моя команда такая же. Все происходит естественно. Когда нужно произнести речь, я никогда ее не готовлю заранее – это, наверное, заметно (смеется). Просто плыву по течению, вот и все.
– Можете вспомнить пару любимых моментов из таких ситуаций?
– Хм, даже не знаю, какой выбрать. Любая речь – это всегда весело. Все они мне нравятся, независимо от того, победила я или проиграла. Я всегда нахожу способ повеселиться и насладиться моментом. Даже если проиграла финал, я все равно получаю удовольствие, – сказала Соболенко на пресс-конференции.