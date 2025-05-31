Карлос Алькарас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Действующий чемпион турнира победил Дамира Джумхура – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. В четвертом сете Алькарас отыгрался со счета 1:3.

Испанец выиграл 18 из последних 19 матчей, эта победа – девятая подряд.

Алькарас четвертый год подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» (он не добрался до нее только в 2021-м, уступив в третьем круге Ян-Леннарду Штруффу).

Теперь он поборется с Беном Шелтоном.