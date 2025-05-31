Алькарас четвертый год подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион турнира победил Дамира Джумхура – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. В четвертом сете Алькарас отыгрался со счета 1:3.
Испанец выиграл 18 из последних 19 матчей, эта победа – девятая подряд.
Алькарас четвертый год подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» (он не добрался до нее только в 2021-м, уступив в третьем круге Ян-Леннарду Штруффу).
Теперь он поборется с Беном Шелтоном.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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